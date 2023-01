Veröffentlicht am 8. Januar 2023 von wwa

ROSENHEIM – Verkehrsunfall in der Betzdorfer Straße in 57520 Rosenheim – eine Person schwerverletzt

57520 Rosenheim, Betzdorfer Straße Unfallzeit: 07.01.2023, 06:03 Uhr Hergang: Eine Kollision am Samstagmorgen, 07. Januar 2023, gegen 06:30 Uhr in der Betzdorfer Straße in Rosenheim zwischen einem Pkw und einem Radfahrer endete für den Radfahrer im Krankenhaus. Der Pkw Fahrer hatte, so die Polizei, dem Radfahrer die Vorfahrt genommen. Der Radfahrer klagte nach dem Unfall über Schmerzen im Schulter- Rückenbereich und an der Hand, was eine Aufnahme im Krankenhaus nach sich zog. Quelle: Polizei