Veröffentlicht am 7. Januar 2023 von wwa

A K T U E L L – Aktueller Wohnungsbrand in Koblenz in der Lindenstraße

Derzeit, 07. Januar 2023, steht eine Wohnung in der Lindenstraße in Koblenz in Brand. Polizei und Feuerwehr sind vor Ort im Einsatz. Aufgrund der Löscharbeiten ist derzeit die Lindenstraße gesperrt. Quelle: Polizei