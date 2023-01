Veröffentlicht am 7. Januar 2023 von wwa

LEUZBACH-BERGENHAUSEN – Damenpokalschiessen des SV Leuzbach-Bergenhausen

Das schießsportliche Jahr wird beim SV Leuzbach-Bergenhausen immer durch das Damenpokalschießen eröffnet. Treffen sich die Schützendamen des Vereins immer am ersten Donnerstag eines Monats, so wird am ersten Donnerstag eines jeden Jahres der Damenpokal ausgeschossen.

Gestiftet vom jeweiligen Königspaar, galt es in diesem Jahr den niedrigsten Teiler zu erreichen und dann somit den Pokal der Königin Alexandra I zu bekommen. Es traten elf Schützeninnen an. Unter der bewährten Schießleitung von Christa Griffel wurden insgesamt zehn Schuss an der digitalen Schießanlage im Luftgewehrstand abgegeben. Einige Damen verzichteten auf die Probeschüsse und gingen direkt in den Wettkampfmodus. Um die Spannung aufrecht zu halten, wurde darauf verzichtet, dass die jeweiligen Ergebnisse auf dem Bildschirm im Gastraum gezeigt wurden.

Nach der Auswertung konnte Schießleiterin Christa Griffel und Königin Alexandra Euteneuer die Siegerehrung vornehmen. Den dritten Platz belegte Marlene Grevener mit einem 61er Teile. Den zweiten Platz belegte Alexandra Euteneuer mit einem 29er Teiler und Siegerin des Pokales wurde Carina Weßler mit einem 22,8er Teiler. (die) Foto: SV Leuzbach