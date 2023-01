Veröffentlicht am 7. Januar 2023 von wwa

WISSEN – Weihnachtsfeier bei der kfd Wissen

Endlich hatte die katholische Frauengemeinschaft Wissen wieder zu einer Weihnachtsfeier einladen können. Gefolgt waren der Einladung ins Pfarrheim 70 erwartungsfrohe Frauen. Nach der Begrüßung kamen zunächst einige zur Jahreszeit passende Geschichten zum Vortrag. Barbara Heer beispielsweise erzählte von einem drehbaren Weihnachtsbaum, was eine große Heiterkeit auslöste. Bei der Veranstaltung übergaben die früheren Vorstandsmitglieder ihre Aufgaben an das neue Team Waltraud Hammann und Elisabeth Wieschollek. Seitens der evangelischen Frauenhilfe Wissen bedankte sich Elke Nickel für die gute Zusammenarbeit. Den musikalischen Part bestritten neben Simone Bröhl und Sabine Reuber die Mädchen Mara Wittershagen und Sarina Bröhl mit einigen schönen weihnachtlich geprägten Stücken. Nach dem Schlusswort von Elisabeth Wieschollek („Wir hoffen auf ein gesundes Wiedersehen bei vielen Veranstaltungen 2023“) stimmte man noch wie schon bei zahlreichen Weihnachtsfeiern zuvor „Oh du Fröhliche…“ an. (bt) Fotos: Bernhard Theis