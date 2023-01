Veröffentlicht am 7. Januar 2023 von wwa

RENNEROD – Vermutliches Ausbaldowern durch falschen Vodafone-Mitarbeiter in Rennerod

Am Freitagnachmittag, 06. Januar 2023, wurde der Polizeiinspektion Westerburg durch einen Anrufer mitgeteilt, dass es in der Hauptstraße in Rennerod zu einem vermutlichen Ausbaldowern durch einen falschen Vodafone-Mitarbeiter gekommen war. Der hatte sich unter falschen Vorwand Zutritt zu dem Haus des Mitteilers verschafft, sah sich in den Räumlichkeiten um und versuchte im Nachgang einen neuen Vertragsabschluss herbeizuführen.

Gleichgelagerte Vorkommnisse können in den nächsten Tagen nicht ausgeschlossen werden. Aufgrund dessen rät die Polizei: geben Sie keine personenbezogenen Daten bei Unsicherheiten heraus und kontaktieren Sie zunächst die Vodafone-Hotline. Für Hinweise und Rückfragen können Sie sich bei der Polizeiinspektion Westerburg unter der Rufnummer 02663 – 9805 -0 melden. Quelle: Polizei