Veröffentlicht am 6. Januar 2023 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – Rhein-Hunsrück-Kreis erhält 27 Millionen Euro für den Gigabitausbau

Digitalisierungsminister Alexander Schweitzer hat einen Zuwendungsbescheid in Höhe von 26.920.000 Euro zur Förderung des Gigabitausbaus an die Kreisverwaltung des Landkreises Rhein-Hunsrück übergeben. Der Landkreis ist damit die zweite Gebietskörperschaft in Rheinland-Pfalz, die vom „Graue-Flecken-Programm“ des Bundes profitiert und eine Ko-Finanzierung des Landes erhält. Im Rahmen der Bundesförderung wird der Gigabitausbau im Kreis mit 33.650.000 Euro gefördert, der Rhein-Hunsrück-Kreis beteiligt sich mit weiteren 6.730.000 Euro. Insgesamt stehen für den Gigabitausbau im Rhein-Hunsrück-Kreis damit Fördermittel von Bund, Land und Kreis in Höhe von 67.300.000 Euro zur Verfügung. „Flächendeckende Glasfaserinfrastrukturen sind die Voraussetzung für gleichwertige Lebensverhältnisse in Rheinland-Pfalz. Das Glasfaser-Projekt im Landkreis Rhein-Hunsrück ist ein weiteres wichtiges Projekt zur Erreichung unseres Gigabit-Ziels“, sagte Digitalisierungsminister Alexander Schweitzer.

Im Rahmen des Ausbauprojekts sollen Bandbreiten von mindestens einem Gigabit pro Sekunde entstehen. Insgesamt sollen 3.301 unterversorgte Privathaushalte und 176 Unternehmen in Gewerbegebieten in den Verbandsgemeinden Hunsrück-Mittelrhein, Kastellaun, Kirchberg, Simmern-Rheinböllen und in der Stadt Boppard an schnelles Internet angeschlossen werden. Gefördert werden neben der Verlegung der neu zu schaffenden Glasfaserkabelkilometer auch die damit einhergehenden Tiefbauleistungen sowie neu zu verlegende Leerrohrinfrastrukturen.

„Wir freuen uns sehr über diesen Förderbescheid, der den Breitbandausbau im Rhein-Hunsrück-Kreis maßgeblich unterstützt und deutlich voranbringt. Für unsere Region und die weitere Entwicklung ist es extrem wichtig, dass wir schnellstmöglich die gute vorhandene Infrastruktur durch eine zukunftsgerichtete Breitbandversorgung stärken“, erklärte Landrat Volker Boch. „Unsere Region ist leistungsstark und entwickelt sich sehr gut, und dies möchten wir für unsere Bürgerinnen und Bürger, für unsere Kommunen und für unsere Unternehmen weiter festigen. Ich freue mich darauf, dass wir die digitale Versorgung im Rhein-Hunsrück-Kreis auf diese Weise in den kommenden Jahren massiv ausbauen werden.“

„Wir sind stark beim Ausbau von Gigabit-Internet, wollen aber noch besser werden und diesen weiter vorantreiben. Als Land unterstützen wir deshalb derzeit über 50 Breitbandausbauprojekte, um dem Ziel einer flächendeckenden Glasfaserinfrastruktur und Gigabit-Geschwindigkeiten in ganz Rheinland-Pfalz näherzukommen“, betonte Schweitzer.