Veröffentlicht am 6. Januar 2023 von wwa

OBERHONNEFELD-GIEREND – Verkehrsunfall unter Betäubungsmitteleinfluss auf der L 265 bei Oberhonnefeld-Gierend

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 05 auf 06. Januar 2023, befuhr ein junger PKW-Fahrer im Heranwachsendenalter die Landesstraße 265 in Richtung Kreisverkehr der Bundesstraße 256. Auf der regennassen Fahrbahn fuhr er mit nicht angepasster Geschwindigkeit in den Kreisverkehr ein, verlor die Kontrolle über seinen PKW, geiet auf den Grünstreifen des Kreisverkehrs und beschädigte ein Verkehrsschild. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Fahrzeugführer drogenbedingte Auffälligkeiten fest. Bei der anschließend durchgeführten Durchsuchung sind geringe Mengen an Betäubungsmittel gefunden und sichergestellt worden. Dem Mann wurde auf der Dienststelle durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen und seine Fahrerlaubnis vorläufig entzogen. Quelle: Polizei