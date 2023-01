Veröffentlicht am 6. Januar 2023 von wwa

NEUWIED – Unter Alkohol- und Drogeneinfluss mit dem PKW gerast

Im Rahmen der Streife am Donnerstagabend, 05. Januar 2023, gegen 23:37 Uhr fiel ein Fahrzeug, das die Schönfeldstraße aus Richtung Heimbach-Weis kommend in Fahrtrichtung Mittelweg befuhr, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf. Im Zuge der anschließenden Nachfahrt fuhr das Fahrzeug mit circa 120 km/h in der Ortschaft und anschließend außerhalb der Ortschaft mit circa 130 km/h, zudem wurde mehrfach die Mittellinie überfahren. Als dem Fahrer Anhaltesignale gegeben wurden, reagierte er äußerst verzögert. Im Rahmen der anschließenden Verkehrskontrolle konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,74 Promille. Ferner reagierte ein Drogentest positiv. Es erfolgte eine Blutentnahme und die Sicherstellung der Fahrerlaubnis des 33jährigen Mannes. Quelle: Polizei