Veröffentlicht am 5. Januar 2023 von wwa

PUDERBACH – Online-Vortrag „Trennung – Scheidung“

Was bedeutet die Trennung für ein Kind? Was können Eltern und andere Personen tun, um Kinder in einer solchen Phase gut zu unterstützen? Solchen und ähnlichen Fragen widmen sich die Beraterinnen Martina Bauer (M.Sc. Psychologin) und Barbara Köhl (Dipl.-Sozialpädagogin FH) der Ehe- Erziehungs- und Lebensberatung des Diakonischen Werkes im Evangelischen Kirchenkreis Wied gemeinsam mit Ihnen in einem „Zoom-Meeting“ am Montag, 06. Februar 2023 von 20.00 bis 21.30 Uhr. Anmeldung bis spätestens 01. Februar 2023 per E-Mail: krokowski@diakonie-neuwied.de. Ihnen wird dann eine Einladung per Link verschickt.