Veröffentlicht am 5. Januar 2023 von wwa

KOBLENZ – Zukunft anpacken: Hochschule Koblenz bietet auch 2023 virtuelle Inforeihe zur Studienwahl

Mit der virtuellen Inforeihe rund um die Studienwahl „Zukunft anpacken“ spricht die Hochschule Koblenz auch 2023 wieder Studieninteressierte an: Jeden zweiten Dienstag im Monat von 16 bis 19 Uhr finden verschiedene virtuelle Infoveranstaltungen der Fachbereiche und der zentralen Einrichtungen statt. Interessierte erhalten hier Einblick in die Studiengänge und Antworten auf ihre Fragen rund ums Studium. Am Dienstag, 10. Januar, stellen sich ab 16 Uhr die Studiengänge der Fachbereiche Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Ingenieurwesen, Mathematik und Technik sowie der Fachrichtungen Bauingenieurwesen und Werkstofftechnik Glas und Keramik in Videochats via Zoom vor.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, weitere Informationen sind unter www.hs-koblenz.de/zukunft-anpacken verfügbar.