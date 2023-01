Veröffentlicht am 5. Januar 2023 von wwa

HACHENBURG – Informationsveranstaltung zur FOS in Hachenburg

Lust auf eine praxisnahe und digitale Schulform? Dann komm zu uns an die FOS! Bei uns hast du in der 11. Klasse drei Tage Praktikum und schnupperst in den Arbeitsalltag. In der Schule arbeiten wir mit iPad, Laptop und jede Klasse ist mit WLAN und Smartboard ausgestattet. Fachoberschule Hachenburg, Fachrichtung Gesundheit und Wirtschaft/Verwaltung. Anmeldung bis zum 1. März 2023 auf dem Postweg. Informationsveranstaltung zur FOS am 16. Januar 2023, 19:30 Uhr in der Mensa, Kantstraße 19 in Hachenburg. Informationen und Anmeldeunterlagen unter www.realschule-hachenburg.de