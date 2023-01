Veröffentlicht am 4. Januar 2023 von wwa

RETTERSEN – Verkehrsunfall auf der B 8 bei Rettersen

Mittwochnachmittag, 04. Januar 2023, ereignete sich um 15:13 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 8 bei Rettersen. Der 53jährige Fahrer eines Ford Ranger befuhr die B 8 aus Richtung Hennef kommend in Richtung Weyerbusch. In dem Steigungsstück verlor er auf der regennassen Fahrbahn, ausgangs einer Linkskurve, die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Pick Up geriet ins Schleudern und kollidierte mit dem entgegenkommenden Subaru Impreza eines 25jährigen Fahrzeugführers. Der wurde zunächst im Fahrzeug eingeklemmt, konnte aber noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr von anderen Verkehrsteilnehmern befreit werden. Beide Beteiligte wurden verletzt und nach der notärztlichen Erstversorgung von dem alarmierten Rettungsdienst aus Altenkirchen in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn der B 8 musste während der Unfallaufnahme und der anschließend erforderlichen Reinigung bis 18:17 Uhr voll gesperrt bleiben. Um dem stark zunehmenden Feierabendverkehr ein Abfließen zu ermöglichen, wurde von der Feuerwehr für die Dauer der Sperrung eine örtliche Umleitung betrieben. Quelle: Polizei