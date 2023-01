Veröffentlicht am 4. Januar 2023 von wwa

GEBHARDSHAIN – Gelungener Hinrundenabschluss der Badmintonspielgemeinschaft Westerwald

Die DJK Gebhardshain-Steinebach e.V. und der TuS Bad Marienberg treten gemeinsam an und konnten zum Ende der Hinrunde mit allen drei Seniorenmannschaften reichlich Punkte sammeln!

Beide „Muttervereine“ gehören zum Badmintonurgestein im nördlichen Rheinland-Pfalz. Hier konnte in der Hinrunde die nahezu deckungsgleiche Vereinsphilosophie, nämlich den Schwerpunkt auf die Ausbildung und Förderung des Badmintonnachwuchses zu legen nochmals weiter umgesetzt werden.

Unser „junges“ Team 1, das überwiegend aus Nachwuchstalenten besteht, hat sich in der Rückrunde den ersten und unsere zweite BSG Mannschaft den zweiten Tabellenplatz in der Bezirksliga gesichert. Die dritte Mannschaft, aus alten Hasen, einigen U15 Spielern und Hobbyspielern gemischt, konnte ebenfalls für die Hinrunde einen hervorragenden dritten Rang in der Bezirksklasse erreichen.

Es wurden spannende Matches in jeder Mannschaft ausgetragen und viele Erfahrungen für Jung und Alt mitgenommen. Alle Spieler und -innen sind hochmotiviert und freuen sich auf eine sportliche Rückrunde in 2023! (Vereinsbericht) (nao) Foto: BSG