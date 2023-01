Veröffentlicht am 4. Januar 2023 von wwa

STADT NEUWIED – Rentenberatung im Treff der Sozialen Stadt wird fortgeführt

Im Stadtteiltreff der Südöstlichen Innenstadt am Rheintalweg 14 gibt es auch dieses Jahr wieder Rentenberatungstermine. Von Januar bis Juni bietet Norbert Faltin, ehrenamtlicher Versichertenberater der Deutschen Rentenversicherung für den Kreis Neuwied, einmal im Monat montags von 16 bis 19 Uhr eine kostenlose Rentenberatung an. Eine vorherige Anmeldung ist dazu erforderlich. Der Auftakt ist am 16. Januar. Die weiteren Termine für das erste Halbjahr sind der 27. Februar, der 27. März, der 24. April und der 15. Mai sowie der 26. Juni.

In seinen Beratungsstunden gibt Faltin Antworten auf Fragen zur gesetzlichen Rentenversicherung wie beispielsweise der Höhe der Rente und den Beantragungsregularien für Alters- oder Erwerbsminderungsrente. Er klärt diese und ähnliche Fragen im persönlichen Gespräch, kümmert sich um Sorgen und Anliegen von Versicherten oder Personen, die bereits Rente beziehen, und unterstützt bei Antragsstellungen.

Terminvereinbarungen bei Norbert Faltin, Telefon 0152 0104 6484; Informationen zu weiteren Angeboten in der Südöstlichen Innenstadt erteilt das Stadtteilbüro, Rheintalweg 14, Tel. 02631 863 070, E-Mail stadtteilbuero@neuwied.de.