Veröffentlicht am 4. Januar 2023 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – Am Sonnabend, 7. Januar 2023 findet im Bildungszentrum der Arbeitskammer in Kirkel, die Frauenkonferenz des ver.di Landesbezirks Rheinland-Pfalz-Saarland statt.

Thema am Samstagvormittag ist die ungleiche Verteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit zwischen Frauen und Männern und die Bedeutung, die deutlich kürzere Voll- und längere Teilzeiterwerbsarbeitszeiten für eine faire Verteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit haben. Vanessa Schmieja, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut Arbeit und Qualifikation der Universität Duisburg-Essen, wird ins Thema einführen. Im anschließenden Gespräch diskutieren Carina Webel, Leiterin der Abteilung Wirtschaftspolitik der Arbeitskammer des Saarlandes, Sabrina Becker, Betriebsrätin, Myriam Lauzi, DGB und Vanessa Schmieja, Uni Duisburg-Essen, über Beispiele von Arbeitszeitverkürzung in Unternehmen und wie es gelingen kann, gesellschaftliche Weichen in Richtung Kurze Vollzeit zu stellen.

Als Gäste an der der Konferenz teilnehmen werden u.a. der ver.di-Landesbezirksleiter Michael Blug und die stellvertretende Landesbezirksleiterin Rebecca Liebig. Erwartet wird auch der Minister für Arbeit, Soziales, Frauen und Gesundheit des Saarlandes, Dr. Magnus Jung, der gegen 12 Uhr ein Grußwort an die etwa hundert Delegierten und Gäste richten wird. Nachmittags bewerten die Delegierten die Arbeit der vergangenen vier Jahre und stellen Weichen für die zukünftige Arbeit der ver.di Frauen im Landesbezirk. Außerdem werden die in Vorkonferenzen nominierten Mitglieder des neuen ver.di- Landesbezirksfrauenrats bestätigt.

Die Konferenz beginnt am 7. Januar 2023 um 9:00 Uhr. Tagungsort ist das Bildungszentrum der Arbeitskammer im Saarland, Am Tannenwald 1 in 66459 Kirkel. Zum Auftakt der Konferenz am Abend des 6. Januar 2023 spielt die Frauenband Kick la Luna.