KREIS NEUWIED – Dr. Simone Meyer übernimmt die Leitung des Gesundheitsamtes – „Wir sind für die Bevölkerung da“ – Landrat Achim Hallerbach gratuliert zur aktuell bestandenen Facharztprüfung für Öffentliches Gesundheitswesen und der Übernahme der Abteilungsleitung

Das Neuwieder Gesundheitsamt bekommt eine neue Chefin: Landrat Achim Hallerbach hat Dr. Simone Meyer zum 1. Januar zur kommissarischen Abteilungsleiterin benannt. Die Medizinerin ist seit 2018 als Amtsärztin im Hause tätig, übernimmt damit die Führung von rund 60 Mitarbeitern. Die Stelle war seit dem gesundheitsbedingten Ausscheiden von Dr. Corinna Trapp vakant, de facto hatte die stellvertretende Abteilungsleiterin Ilonka Degenhardt die Leitung inne. Sie wechselt zum neuen Jahr ins Veterinäramt des Westerwaldkreises. Ihr Nachfolger wird Stefan Roos, der bislang als Referatsleiter für Straßenverkehr und Kfz-Zulassung im Ordnungsamt der Kreisverwaltung tätig ist.

Dr. Simone Meyer ist promovierte Humanmedizinerin und sowohl Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie / –psychotherapie, als auch seit Dezember Fachärztin für Öffentliches Gesundheitswesen. „Eine Ärztin, die sich bei uns im Hause zudem noch auskennt. Ich bin sehr froh, dass wir sie für diese wichtige, aber alles andere als einfache Aufgabe gewinnen konnten“, sagt Landrat Achim Hallerbach – wohl wissend, dass hinter den Mitarbeitern des Gesundheitsamtes eine sehr herausfordernde Zeit liegt. „Die Bewältigung der Coronapandemie hat natürlich extrem an den Kräften der Kollegen gezehrt. Ich bin sehr stolz darauf, wie sie diese große Aufgabe gemeistert haben“, unterstreicht er.

„Corona war definitiv eine Belastungsprobe“, bestätigt auch Dr. Simone Meyer, die gleichzeitig findet, „dass dieser absolute Ausnahmezustand auch eine lehrreiche Erfahrung war. Es war auf jeden Fall wichtig, die Pandemie von Anfang an mitzuerleben“, stellt sie fest. Ein bisschen Stolz, wie das Gesundheitsamt es geschafft hat, sei sie auch: „Es ging nur, weil alle engagiert waren.“

Es gehe immer um den Schutz und die Gesundheit der Menschen. „Wir wollen für und mit den Bürgern arbeiten“, stellt Dr. Simone Meyer fest und führt zugleich aus, dass sich das Gesundheitsamt nicht nur um den Infektionsschutz kümmert, sondern um viele weitere Aufgabengebiete: Dazu zählen unter anderem der schul- und amtsärztliche Bereich, der sozialpsychiatrische Dienst, aber auch die Gesundheitsplanung und -förderung inklusive der Psychiatriekoordination. Zudem beinhalte die Abteilung das Veterinärwesen und den Verbraucherschutz.

Für den großen Bereich „Gesundheitsverwaltung und Untere Landwirtschaftsbehörde“ wird künftig ein neues Referat gebildet, dessen Leitung Stefan Roos übernimmt. Darüber hinaus tritt Anfang Januar der neue „Leitende staatliche Beamte“ der Kreisverwaltung, Martin Jung, seinen Dienst als Nachfolger von Hildegard Person-Fensch und damit als Dezernent für das Gesundheits- und Veterinäramt an. Viele personelle Veränderungen, die Dr. Simone Meyer als „Herausforderung und gute Möglichkeit zugleich“ einstuft.

In diese Kategorie fällt auch die Digitalisierung der Arbeit. „Da kommen auf uns in allen Bereichen bedeutende Veränderungen der Arbeitsprozesse zu. Corona hat schon vieles in Gang gesetzt und auch den Austausch unter den Gesundheitsämtern im Land erheblich erhöht. Es ist ein guter und wichtiger Weg“, stellt sie fest und macht deutlich, dass sie auch hier vor allem im Fokus hat, „dass wir bürgerfreundlicher werden“.

Insgesamt, so fasst Dr. Simone Meyer zusammen, habe das Amt ganz viele verschiedene Aufgaben. „Herausfordernd, aber auch sehr interessant“, sagt sie und betont, dass sie sich auf diese Aufgaben freut. Dabei sei die personelle Besetzung und Gewinnung von Fachkräften eine weitere grundlegende Herausforderung, so dass sie gerne auch auf die ausgeschriebenen Stellen in der Abteilung aufmerksam machen und für eine Tätigkeit im Öffentlichen Gesundheitsdienst werben möchte.

Beruflicher Werdegang:

Dr. Simone Meyer stammt aus der Region und fühle sich mit dieser sehr verbunden. Nach dem Studium der Humanmedizin in Tübingen und Mainz absolvierte sie ihr praktisches Jahr im Kemperhof Koblenz. Es folgten ärztliche Tätigkeiten in der Inneren Medizin des DRK Krankenhaus Neuwied und als Ärztin im Johanniter-Zentrum für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Neuwied. Zusätzlich besuchte sie die Psychotherapie-Weiterbildung für Ärzte an der Uniklinik Marburg und arbeitete als Ärztin an der Fachklinik für Psychiatrie und Psychotherapie bei den Barmherzigen Brüdern in Saffig. Seit 2018 ist sie Amtsärztin im Gesundheitsamt Neuwied.

Dr. Simone Meyer promovierte 2016 an der Universitätsmedizin in Mainz. 2018 bestand sie die Prüfung zur Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie, 2022 zur Fachärztin für Öffentliches Gesundheitswesen.

Foto: Landrat Achim Hallerbach und Büroleiterin Diana Wonka freuen sich, dass Dr. Simone Meyer (Mitte) die Leitung des Neuwieder Gesundheitsamtes übernimmt.