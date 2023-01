Veröffentlicht am 2. Januar 2023 von wwa

STADT NEUWIED – Die Mucklas, Krokodil Lyle und Karlchen auf Leinwand – Frühjahrsprogramm: Kinder-Kino startet am 11. Januar 2023 wieder

Fünf Filme warten im ersten Halbjahr 2023 auf junge Filmfans und ihre Familien bei der Fortführung der beliebten Reihe „Kino für Kinder“. Denn auch im neuen Jahr bieten das Kinder- und Jugendbüro der Stadt Neuwied, das Team vom Minski und der Filmtheaterbetrieb Weiler wieder die Möglichkeit, zu familienfreundlichen Preisen aktuelle und preisgekrönte Filme auf großer Leinwand im Metropol-Kino zu sehen.

Mit dem Film „Die Mucklas und wie sie zu Pettersson und Findus kamen“ startet das Frühjahrsprogramm am 11. Januar. Die Mucklas, das sind kleine Kobolden ähnelnde Wesen, lieben das Chaos. Da bietet der kunterbunte Krämerladen ihnen eigentlich das perfekte Zuhause. Doch eines Tages müssen sie flüchten und sich nach einer neuen Bleibe umsehen. So beginnt eine Reise voller Abenteuer, die an dem Ort endet, der dank der beliebten Kinderbuchreihe bestens bekannt ist.

Familien können auch auf ungewöhnliche Weisen entstehen – das zeigt die amerikanische Produktion „Lyle – Mein Freund, das Krokodil“ am 8. Februar. In dem 107-minütigen Streifen stehen das singende Krokodil, Familie Primm und deren eigensinnigen Nachbarn Mr. Grums im Mittelpunkt. Weiter geht es am 8. März mit „Der kleine Nick erzählt vom Glück“. Viele Generationen sind mit seinen Geschichten aufgewachsen. Nun erschien jüngst ein besonders sehenswerter Film, der Klein und Groß verzaubert. Passend zu Ostern steht dann „Die Häschenschule – Der große Eierklau“ am 5. April auf dem Programm. In der Produktion mit der Auszeichnung „Prädikat besonders wertvoll“ werden die Häschen auf eine spannende Probe gestellt, um das Osterfest zu retten. Zum Abschluss verspricht „Karlchen – Das große Geburtstagsabenteuer“ einen kurzweiligen und fröhlichen Kinobesuch. Zu sehen ist der Streifen am 26. April.

Für einen Besuch gilt die jeweils aktuelle Covid-Landesverordnung und die Regelung für den Kreis Neuwied. Kinokarten erwirbt man am besten über eine Online-Buchung mit Sitzplatzreservierung auf www.kinoneuwied.de. Die Eintrittskarten kosten für Kinder 3 Euro, für Erwachsene 4,50. Alle Vorstellungen beginnen um 16 Uhr im Metropol Kino, Heddesdorfer Straße 2, Neuwied. Nähere Informationen gibt es beim Kinder- und Jugendbüro der Stadt Neuwied unter kijub@neuwied.de oder telefonisch unter der 02631 802 174.