Veröffentlicht am 2. Januar 2023 von wwa

VALLENDAR – Vermisstenmeldung aus Vallendar

Die 82-jährige Helga Bohnenberger wird seit Sonntagnachmittag, 01. Januar 2022, vermisst. Sie verließ gegen 18 Uhr ihre Wohnanschrift in Vallendar und gab an, am Rhein spazieren zu wollen. Bislang ist sie nicht zurückgekehrt.

Frau Bohnenberger wird beschrieben als:

– ca. 1,60 Meter groß

– 48 Kilo

– Kleidung: evtl. rote Jacke, Jeans und helle Schuhe

– mittellange Haare

Die Vermisste könnte sich in hilfloser Lage befinden. Bei Antreffen wird gebeten, sich unmittelbar bei der Polizei Koblenz zu melden: 0261-1032510. Quelle und Foto: Polizei