Veröffentlicht am 1. Januar 2023 von wwa

KÖTTINGERHÖHE – Feuerwerkspektakel von den Wissener Höhen aus bewundert

An der Paffrather Straße und auch an anderen Stellen im Wissener Stadtteil Köttingerhöhe wurde um 24 Uhr kräftig geböllert. Ganze Batterien von Knallkörpern und auch mehrere Dutzend Raketen machten ordentlich Lärm oder schickten bunte Lichter in den Himmel. An der Böhmerstraße trieb man es besonders toll. Dort gingen im Sekundentakt Knaller aller Kategorien los. (bt) Fotos: Bernhard Theis