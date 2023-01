Veröffentlicht am 1. Januar 2023 von wwa

WEITEFELD – Dachstuhlbrand in Weitefeld

Brand eines Wohnhauses am Sonntagmorgen, 01. Januar 2023, gegen 03.35 Uhr, in Weitefeld, im Waldweg. Aus ungeklärter Ursache geriet der Dachstuhl eines derzeit unbewohnten Einfamilienhauses in Brand. Die Feuerwehr konnte rechtzeitig gewährleisten, dass ein angrenzendes Mehrfamilienhaus evakuiert werden konnte, so dass kein Personenschaden entstand. Durch das Löschwasser wurde allerdings auch dieses Haus zunächst unbewohnbar. Die Arbeiten der Feuerwehr dauerten bis in den Tag. Über die Entstehung des Brandes kann die Polizei derzeit keine Angaben machen. Die Ermittlungen dauern an. Der Sachschaden kann ebenfalls noch nicht beziffert werden. Quelle: Polizei