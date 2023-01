Veröffentlicht am 1. Januar 2023 von wwa

BETZDORF – Sachbeschädigung in Betzdorf

Vermutliche Sachbeschädigung an einem Pkw am Sonntagmorgen, 01. Januar 2023, gegen 03.00 Uhr, in Betzdorf, in der Ladestraße. Ein 17-jähriger, bereits hinreichend polizeilich bekannter Jugendlicher wurde vom Sicherheitspersonal in der Ladestraße festgenommen, als er gegen mehrere auf dem Parkdeck abgestellte Fahrzeuge gesprungen ist. Während der hinzugerufenen Polizeistreife entfernten sich zwischenzeitlich verschiedene Pkw, die möglicherweise beschädigt wurden. Die Polizei bittet mögliche Geschädigte sich unter 02741/926-0 zu melden. Der 17-jährige war stark alkoholisiert. Außerdem konnten bei ihm noch Betäubungsmittel gefunden werden. Jetzt bekommt er direkt mehrere Strafanzeigen. Quelle: Polizei