Veröffentlicht am 1. Januar 2023 von wwa

BETZDORF – Sachbeschädigung durch Feuer in Betzdorf, in der Engelsteinstraße

Sachbeschädigung durch Feuer am Sonntagmorgen, 01. Januar 2023, gegen 01.25 Uhr, in Betzdorf, in der Engelsteinstraße. Unbekannte Täter entzündeten mit Feuerwerkskörpern den auf dem Anwesen gelagerten Sperrmüll. Nur durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus verhindert werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Zeugen der Tat melden sich bitte unter 02741/926-0. Quelle: Polizei