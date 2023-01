Veröffentlicht am 1. Januar 2023 von wwa

ALSDORF – Heckenbrand in Alsdorf

Heckenbrand am Samstagabend, 31. Dezember 2022, gegen 23.57 Uhr, in Alsdorf, Im Heidchesgarten. Vermutlich durch eine Silvesterrakete gerierten circa zehn Meter Hecke eines Anwesens in Brand. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand rechtzeitig löschen, bevor das Feuer auf Gebäudeteile übergreifen konnte. Der Sachschaden ist, so die Polizei, als gering einzustufen. Quelle: Polizei