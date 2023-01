Veröffentlicht am 1. Januar 2023 von wwa

BETZDORF – Randalierer in Betzdorf, in der Viktoriastraße

Randalierer am Sonnabend, 31. Dezember 2022, gegen 23.00 Uhr, in Betzdorf, in der Viktoriastraße. Unbekannte, offensichtlich wahnsinnige Jugendliche, so die Polizei, warfen Feuerwerksböller in ein Restaurant hinein. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, Beschädigungen blieben aus. Wer Hinweise auf die Personen hat, meldet sich bitte unter 02741/926-0. Quelle: Polizei