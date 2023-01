Veröffentlicht am 1. Januar 2023 von wwa

BETZDORF – Sachbeschädigung an einem Pkw in Betzdorf

Sachbeschädigung an einem Pkw am Sonnabend, 31. Dezember 2022, gegen 23.19 Uhr, in Betzdorf, in der Friedrichstraße. Vermutlich der gleiche noch unbekannte Täter des Raketenbeschusses auf die Polizeiinspektion trat nur wenig später gegen die Scheibe der Beifahrertür eines vor dem S-Forum geparkten Pkw. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Auch hier liegt der Polizei Videomaterial der Tat zur Auswertung vor. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter 02741/926-0 zu melden. Quelle: Polizei