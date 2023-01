Veröffentlicht am 1. Januar 2023 von wwa

BETZDORF – Polizei in Betzdorf unter Raketenbeschuss

Polizei am Sonnabend, 31. Dezember 2022, gegen 23.18 Uhr, in Betzdorf, in der Friedrichstraße unter Raketenbeschuss. Ein unbekannter Täter schoss vom Gehweg unmittelbar vor dem Polizeigebäude mit einer Silvesterrakete in den Eingangsbereich der Polizeiinspektion. Die Rakete explodierte direkt an der Glastür. Augenscheinlich ist dabei kein Schaden entstanden. Die Tat wurde von einem Zeugen gefilmt. Das Videomaterial liegt der Polizei bereits zur Auswertung vor. Weitere Zeugen bitte unter 02741/926-0 melden. Quelle: Polizei