Veröffentlicht am 1. Januar 2023 von wwa

BETZDORF – Sachbeschädigung in Betzdorf in der Hellerstraße

Sachbeschädigung zwischen Donnerstagabend und Freitagvormittag, 29. und 30. Dezember 2022, zwischen 23.00 und 11.00 Uhr, in Betzdorf, in der Hellerstraße. Durch unbekannte Täter wurde die Scheibe der Eingangstür zu einer Pizzeria beschädigt. Mit einem vermutlich spitzen Gegenstand wurde gegen die Scheibe geschlagen, die dabei riss. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Zeugen melden sich bitte unter 02741/926-0. Quelle: Polizei