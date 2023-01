Veröffentlicht am 1. Januar 2023 von wwa

NEITERSEN – Mehrere Brandeinsätze im Dienstgebiet der Polizei Altenkirchen

In der Silvesternacht kam es im Dienstgebiet der Polizei Altenkirchen zu mehreren Brandeinsätzen. In den Ortschaften Hamm/Sieg und Kircheib kam es vermutlich durch Feuerwerkskörper ausgelöste, leichte Heckenbrände, ohne größeren Schaden. In Altenkirchen gerieten zwei Mülltonnen zwischen zwei Wohnhäusern in Brand. Dabei wurde die Fassade eines Hauses leicht beschädigt. Die Ursache für den Brand ist noch unklar.

In Neitersen geriet ein Nebengebäude, das als Lager dient, in Vollbrand. Eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin, die sich mit ihrem PKW auf der B 256 befand, bemerkte den Brand und verständigte angrenzende Anwohner. Durch den Brand kam es zu mehreren Explosionen auf Grund entzündeter Gasflaschen. Durch starke Kräfte der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Brandes auf umliegende Gebäude verhindert werden. Das betroffene Lager und zwei Fahrzeuge, die in diesem Bereich standen, wurden zerstört. Am angrenzenden Wohngebäude und einem weiteren Fahrzeug entstand Sachschaden. Durch den Brand entstand ein geschätzter Schaden im niedrigen sechsstelligen Bereich. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Etwaige Zeugen der Brände werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Altenkirchen in Verbindung zu setzten. Quelle: Polizei – Foto: wwa