Veröffentlicht am 1. Januar 2023 von wwa

UNKEL – Polizei agiert als Pannenservice in Unkel

Freitagnachmittag, 30. Dezember 2022, erlitt eine 87-jährige Frau in Unkel eine Reifenpanne. Die Frau war mit der Ausnahmesituation derart überfordert, dass die hinzugezogenen Polizeibeamten kurzerhand als Pannenservice agierten und den Ersatzreifen an dem Fahrzeug der Rentnerin montierten. Im Anschluss wurde die Frau an ihre Wohnanschrift nach Erpel begleitet. Die Bereifung der Frau war bereits 15 Jahre alt und demnach in einem porösen, unsachgemäßen Zustand. Auch wenn das vorliegende Ereignis glimpflich ausging, so wird durch renommierte Automobilclubs von einer Nutzung von Reifen, die älter als acht Jahre sind, ausdrücklich abgeraten. Quelle: Polizei