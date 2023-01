Veröffentlicht am 1. Januar 2023 von wwa

LINZ am RHEIN – Brandstiftung in Linz am Rhein

Sonnabendnachmittag, 31. Dezember 2022, um 15:25 Uhr wurde der Polizei in Linz der Brand von mehreren Thujen in der Schillerstraße in Linz gemeldet. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gewohnt schnell und professionell unter Kontrolle gebracht werden. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf 3.000 Euro geschätzt. Die Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus. Es wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung durch Feuer eingeleitet.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Linz am Rhein, Tel. 02644/9430 oder pilinz.wache@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei