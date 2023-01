Veröffentlicht am 1. Januar 2023 von wwa

LINZ am RHEIN – Brand einer Gartenhütte in der Silvesternacht in Linz am Rhein

In der Nacht auf Sonntag, 01. Januar 2023, kam es kurz nach Mitternacht im Stadtgebiet Linz zu einem Brandausbruch. Während des Feuerwerks meldeten zahlreiche Anwohner über Notruf das Brandgeschehen. In einem Garten hatten Bäume und eine Gartenhütte Feuer gefangen. Die Löscharbeiten der Feuerwehr wurden dadurch erschwert, dass in der Hütte mehrere Gasflaschen und Benzinkanister gelagert wurden. Durch den Brand wurde auch der Mast einer stromführenden Leitung und ein abgestellter Wohnwagen beschädigt. Quelle: Polizei