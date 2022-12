Veröffentlicht am 31. Dezember 2022 von wwa

BETZDORF – Verkehrsunfall und Brandstiftung im Bereich Betzdorf

Freitag, 30. Dezember 2022, kam es in den frühen Abendstunden zu einem Auffahrunfall auf der B 62 zwischen Kirchen (Sieg) und Betzdorf. Verkehrsbedingt stockte der Verkehr zur Unfallzeit. Der 20-jährige Unfallverursacher bemerkte diesen Umstand zu spät und fuhr dem vorausfahrenden PKW auf. Es entstand Sachschanden.

In der Nacht von Freitag, 30. auf Samstag, 31. Dezember 2022, kam es im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Betzdorf zu mehreren gemeldeten Ruhestörungen aufgrund von abgebranntem Feuerwerk. In Alsdorf kam es zu Sachbeschädigungen einer Mülltonne und eines Kleidercontainers nachdem in diesem mutmaßlich Feuerwerk abgebrannt wurde. Hinweise hierzu melden Sie bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741-9260. Quelle: Polizei