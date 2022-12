Veröffentlicht am 31. Dezember 2022 von wwa

REGION – JSG Westerwald-Sieg lässt auch bei den ältesten Jugendspielern nichts anbrennen – Mit dem Titel des Rheinlandmeisters in der AK U19 endet die Minimannschaftsmeisterschaft 2022

Ein erfolgreiches Badmintonjahr neigt sich langsam dem Ende zu. Am letzten Spieltag der Minimannschaftsmeisterschaften in Plaidt setzten die U19er ihre Siegesserie fort. In der Besetzung Maya Gerbrand, Birger Grein (beide TuS Bad Marienberg), Chiara Heinzmann, Emilio Bähner (beide DJK Gebhardshain-Steinebach) und Mika Schönborn (BC Smash Betzdorf) konnte die JSG ihre Spiele gegen die DJK Plaidt und den TuWi Adenau mit jeweils 4:1 und die Begegnung gegen den FSV Trier-Tarforst mit 5:0 für sich entscheiden. In der gesamten Saison ungeschlagen, sicherten die „Oldies“ unter den Nachwuchstalenten somit den Titel und zogen mit den U12ern gleich, die bereits im Sommer den Meisterpokal erringen konnten.

Im neuen Jahr dürfen die frischgebackenen Meister dann in der Rückrunde bei den Senioren zeigen, was sie drauf haben und am Aufstieg in die Rheinlandliga mitarbeiten. (Vereinsbericht) (nao) Foto: BC Verein