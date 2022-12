Veröffentlicht am 31. Dezember 2022 von wwa

HEIMBACH-WEIS – Pfarrer Michael Jung nach schwerer Krankheit im Dezember gestorben

Nicht nur Pfarreiengemeinschaft Meckenheim trauert um ihren früheren Pfarrer Michael Jung. Er starb am 17. Dezember im Alter von 56 Jahren. Er wirkte ab 6. März 2005 als Pfarrer in Meckenheim und schied nach Konflikten mit der Kölner Bistumsleitung am 12. September 2008 aus dem Amt und wechselte später als Seelsorger in das Bistum Trier. „Mit analytischem Geschick gelang es ihm – trotz anstehender Sparmaßnahmen – tragfähige Lösungen für unsere Gemeinden zu finden. Wir danken ihm für seinen priesterlichen Dienst“, heißt es in einem Nachruf der Pfarreiengemeinschaft Meckenheim.

Das Sterbeamt für Pfarrer Michael Jung ist am Mittwoch, 11. Januar, um 14.00 Uhr in der Pfarrkirche Sankt Johannes d. Täufer in Meckenheim.

Der aus Köln stammende Michael Jung wurde am 1. Januar 1966 geboren. Er studierte in Bonn, Rom und Jerusalem Theologie, bevor er 1994 die Priesterweihe empfing. Nach seiner Kaplanszeit in Wuppertal und Leverkusen wurde er 2005 Leitender Pfarrer in Meckenheim. Ab Januar 2012 arbeitete Michael Jung als Seelsorger in der Pfarreiengemeinschaft des Eifelortes Kyllburg im Bistum Trier. Nach neun Jahren dort wechselte er 2021 in die Pfarrei Sankt Matthias in Neuwied. In der Kirche Sankt Margaretha im Stadtteil Heimbach-Weis wurde am Freitag, 30. Dezember, um 18:30 Uhr ein Auferstehungsgottesdienst gefeiert. Vielen Menschen in der Region war Pfarrer Jing durch seine ehrliche und offene Art mit deutlicher Kritik an Missständen in der Kirche bekannt. Seine Predigten hatten oft großen Unterhaltungswert. Trotz seiner Krankheit hielt er noch am 1. November einen beeindruckenden Gottesdienst auf dem Irlicher Friedhof, wo er anschließend die Gräber segnete. Auch in Neuwied wird man ihn vermissen. (mabe) Fotos: Marlies Becker