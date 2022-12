Veröffentlicht am 31. Dezember 2022 von wwa

GEBHARDSHAIN – Weihnachtsverlosung der Werbegemeinschaft Gebhardshain: Der Hauptpreis geht nach Birken-Honigsessen

Die Preisträger der diesjährigen Weihnachtsverlosung der Werbegemeinschaft Gebhardshain wurden vom Ziehungsteam um die Vorsitzende Jessica Weller im Westerwälder Hof in Gebhardshain ermittelt. Über den ersten Preis – einen Gutschein in Höhe von 300 Euro – darf sich Silke Kötting aus Birken-Honigsessen freuen. Platz zwei, ein Gutschein über 200 Euro, geht an Gabi Harms aus Gebhardshain und über den dritten Preis im Wert von 100 Euro freut sich Margarete Mockenhaupt aus Steinebach. Außerdem wurden noch 24 weitere Preisträger aus den insgesamt knapp über 1000 eingegangenen Teilnahmekarten ermittelt. Mit der Ziehung der Preise im Wert von insgesamt 900 Euro fand die traditionelle vierwöchige Aktion ihren Abschluss. Die Hauptgewinner wurden noch am Abend der Ziehung telefonisch über Ihren Gewinn informiert. Alle Preise werden den Gewinnern in den nächsten Tagen postalisch zugehen. Jessica Weller und ihr Vorstandsteam freuen sich sehr über die im Gegensatz zu den letzten beiden Jahren wieder gewachsene Teilnehmerzahl und hoffen, dass es für die Kunden auch weiterhin heißt „Gebhardshain – Da kauf ich ein!“.

Foto: (von links nach rechts) das Ziehungsteam Christine Stratmann (Kassiererin), Maria Hasenbach-Wolff (2. Vorsitzende), Jessica Weller (1. Vorsitzende)