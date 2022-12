Veröffentlicht am 30. Dezember 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Der Rücken wird gestärkt – Rückengymnastik beim DRK

Noch ein paar Plätze frei! Es beginnen im Januar zwei Gymnastikkurse in Altenkirchen im DRK-Kreisverband, Kölner Str. 97, Lehrsaal. Montags vormittags, Beginn 09. Januar 2023, von 10.30 bis 11.15 Uhr und mittwochs nachmittags, Beginn 11. Januar 2023 von 17.00 bis 17.45 Uhr.

Mit guten Vorsätzen ins neue Jahr! In diesen Kursen wird sehr viel Wert auf die Stärkung der Rückenmuskulatur gelegt. Der Körper ist ein faszinierendes Zusammenspiel verschiedener Strukturen. Knochen, Gelenke, Muskeln, Sehnen, Nerven, Faszien – sie alle spielen zusammen und sorgen dafür, dass wir den Alltag meistern. Doch damit alles reibungslos klappt, benötigen Sie entsprechendes Training in Form immer neuer Reize, Stimulationen und Bewegung. Bei Kräftigungs-, Dehn- und Koordinationsübungen geht es mit kleinen Schritten zum großen Erfolg. Insgesamt beinhaltet der Kurs 10 Stunden, kann aber beliebig verlängert werden. Anmeldungen und Informationen: Birgit Schreiner, Telefon: 02681 8006-44 (vormittags) oder per E-Mail schreiner@kvaltenkirchen.drk.de.