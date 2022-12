Veröffentlicht am 30. Dezember 2022 von wwa

ETZBACH – Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung in Grundschulsporthalle in Etzbach

Im Tatzeitraum zwischen Mittwoch, 28. Dezember 2022, 22:00 Uhr und Freitag, 30. Dezember 2022, 10:00 Uhr drangen unbekannte Täter über ein offenes Fenster in die Grundschulsporthalle in Etzbach ein. Dort hinterließen sie Unrat, beschmierten eine Wand und eine Tür mit Graffiti und zerstörten einen Bewegungsmelder und die Klingel der Halle. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei Altenkirchen unter der Telefonnummer 02681/946-0. Quelle: Polizei