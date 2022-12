Veröffentlicht am 30. Dezember 2022 von wwa

LEUBSDORF-HESSELN – Kaminbrand in Leubsdorf-Hesseln

Am späten Donnerstagabend, 29. Dezember 2022, musste die Leubsdorfer Feuerwehr zu einem Kaminbrand in die Dorfstraße in Hesseln ausrücken. Der Brand konnte schnell gelöscht werden, es entstand kein Gebäudeschaden. Quelle: Polizei