HAUSEN – PKW-Fahrer unter Drogeneinfluss versuchte mit „Fake-Urin“ die Polizeibeamten zu täuschen

Mittwochabend, 28. Dezember 2022, kontrollierten Polizeibeamte in der Hönninger Straße in Hausen (Wied) einen 34jährigen PKW-Fahrer. Die Beamten stellten bei dem Fahrzeugführer drogentypische Beweisanzeichen fest. Im Rahmen der Durchführung des Urintests entdeckten die Polizeibeamten einen Beutel mit Fake-Urin. Dieser Beutel wurde im Anschluss mit dem Einverständnis des Betroffenen vernichtet. Bei der anschließenden Durchsuchung sind zudem Betäubungsmittel gefunden und sichergestellt worden. Es erfolgten die Blutentnahme in einem Krankenhaus und die Untersagung der Weiterfahrt. Gegen den Fahrer wurde ein entsprechendes Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Quelle: Polizei