Veröffentlicht am 29. Dezember 2022 von wwa

SCHÜRDT – Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung auf der L 276 in der Gemarkung Schürdt

Mittwochabend, 28. Dezember 2022, gegen 18.55 Uhr, ereignete sich auf der Landesstraße (L) 276 in der Gemarkung Schürdt ein Verkehrsunfall. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr ein 35-jähriger Mann mit einem Pkw die L 276, aus Richtung Giershausen kommend, in Fahrtrichtung Schürdt. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam anschließend von der Fahrbahn ab. Der Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach Schätzung der Polizei auf etwa 3.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Da ein Atemalkoholtest positiv verlief, erfolgte die Entnahme einer Blutprobe. Der Mann ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zudem benutzte er den Pkw ohne Erlaubnis des Fahrzeughalters. Gegen den Mann wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei