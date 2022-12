Veröffentlicht am 29. Dezember 2022 von wwa

VG WISSEN – Auenlandweg ist nominiert: „Deutschlands Schönster Wanderweg“ – Publikumswahl 2023

Gute Nachrichten zu Weihnachten: Der kurze Rundweg „Auenlandweg“ im Wisserland wurde von der unabhängigen Fachjury für die Wahl zu Deutschlands schönstem Wanderweg in der Kategorie Tagestouren nominiert. Die Freude im Wisserland, in der Naturregion Sieg und im Westerwald ist groß. Die Wahl startet ab dem 13. Januar.

Die Bürger des Wisserlandes und der gesamten Region sollten sich die Homepage wandermagazin.de/wahlstudio schon einmal notieren, denn ab Mitte Januar heißt es: mitmachen und abstimmen für unseren Erlebnisweg Sieg „Auenlandweg“. Das Thema des Weges hat die Jury überzeugt – eine große Ehre für die touristischen Akteure im Wisserland.

Klein aber fein ist er, der circa drei Kilometer lange Rundweg nahe Blickhausen und Hof Katzenthal. Die in handwerklicher Arbeit gefertigten Holzfiguren, die an die mystische Welt der Bücher von J.R.R. Tolkien und die Filmtrilogie Der Herr der Ringe erinnern, geschickt platziert auf bestehenden Pfaden am Auenland der Sieg (Namensgeber Hof Auen), dabei ein schöner Wegeverlauf durch das idyllische Firzelsbachtal – all das hat offensichtlich Eindruck bei den Jurymitgliedern hinterlassen.

Das Wanderwegekonzept des Wisserlandes geht auf: wenige Wege vermarkten und attraktiv gestalten, statt wie früher über 40 Ortswanderwege vorhalten, die nicht unterhalten werden können. Bürgermeister Berno Neuhoff und Touristiker Jochen Stentenbach sind schon ein wenig stolz, dass es der Auenlandweg so weit geschafft hat. Gemeinsam mit dem Landkreis Altenkirchen hat man gerade bei den beiden Erlebniswegen Sieg nahe Mittelhof von Beginn an konsequent verbessert, z. B. durch den Bau zusätzlicher Parkmöglichkeiten oder den Einbau von Alpineisen.

Nun heißt es mitmachen und Daumen drücken. Bis Ende Juni ist das Wahlstudio unter der genannten Homepage geöffnet. In der Kategorie Tagestouren haben der Auenlandweg und seine 14 Mitbewerber die Chance, gewählt zu werden. Foto: M. Weber