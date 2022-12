Veröffentlicht am 29. Dezember 2022 von wwa

HARDERT – Harderter Stromkästen werden Hingucker – Verschönerungsaktion: Kreis Neuwied und Süwag Energie AG unterstützen Bürgerinitiative

Im Frühjahr hat sich der Ortsgemeinderat von Hardert auf Initiative von Gemeinderätin Sabine Dietz einstimmig für eine künstlerische Gestaltung der Stromkästen im Ort entschieden. Alle in Frage kommenden Kästen hat die Süwag-Netztochter Syna daraufhin reinigen und grundieren lassen. Obendrein gab es eine finanzielle Unterstützung durch den Stromversorger. „Wir sind der Syna sehr dankbar, dass sie diese Aktion unterstützt“, berichtet Ortbürgermeister Heiko Schlosser.

Auch der Kreis Neuwied beteiligt sich an den Kosten. Im Zuge der Feierlichkeiten zum Ortsjubiläum „700 Jahre Hardert“ hat Landrat Achim Hallerbach einen Spendenscheck für die Aktion überreicht. „Ich freue mich sehr, dass wir in Hardert gemeinsam an einem Strang ziehen und alle dazu beizutragen, dass die Stromverteilkästen das Ortsbild zukünftig verschönern“, sagte Hallerbach beim gemeinsamen Ortstermin.

Der Kasten am Harderter Burplatz ist mittlerweile schön gestaltet: Die Entwürfe der 2. Beigeordneten, Dr. Eva Neuhaus, hat das Atelier KoSmo mit viel Geschick umgesetzt und so zieren nun beide Seiten Motive, die auch im Zuge der Jubiläumsfeierlichkeiten zu sehen waren. In den kommenden Wochen werden auch die weiteren Kästen verschönert. „Wir bedanken uns bereits jetzt bei allen Beteiligten für die Bereitschaft zur Umsetzung der Initiative“, zeigten sich Heiko Schlosser und Syna-Prokurist Johannes Schardt, Prokurist begeistert.

Fotos: Ortsgemeinderätin Sabine Dietz (v.l.), Ortsbürgermeister Heiko Schlosser, Landrat Achim Hallerbach und Syna-Prokurist Johannes Schardt freuen sich über die gelungene Neugestaltung des ersten Stromkastens. Weitere werden in Hardert folgen.