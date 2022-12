Veröffentlicht am 28. Dezember 2022 von wwa

BETZDORF – Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft in Betzdorf

Unbekannte Täter warfen am Mittwoch, 28. Dezember 2022, gegen 00:40 Uhr, mit einem größeren Stein die komplett aus Glas bestehende Eingangstür eines Lebensmittelladens in der Bahnhofstraße ein. Der Einbruch wurde über Notruf von einer männlichen Person, die ihren Namen nicht nennen wollte, telefonisch gemeldet. Entwendet wurde eine schwarze Registrierkasse mit einem geringen Bargeldbetrag. Der Verkaufsraum, Kassen- und Eingangsbereich ist videoüberwacht. Die Aufnahmen konnten noch nicht ausgewertet werden. Täterhinweise oder eine Täterbeschreibung liegen bisher nicht vor. Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle. Quelle: Polizei