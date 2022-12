Veröffentlicht am 28. Dezember 2022 von wwa

MUDERSBACH – Wohnungseinbruchsdiebstahl in Mudersbach

in der Zeit zwischen Samstag, 24. Dezember 2022, 14:00 Uhr und Montag, 26. Dezember 2022, 09:00 Uhr drangen Verbrecher durch die Kellertür in ein Wohnhaus in der Straße Auf’m Strüdchen ein. Danach begaben sie sich durch das Treppenhaus und hebelten eine Wohnungstür zu einer unbewohnten Wohnung und eine Tür zu einer zweiten bewohnten Wohnung auf. Die Räumlichkeiten wurden durchwühlt. Entwendet wurde: Eine Kreditkarte und mehrere Spardosen mit einem geringen Bargeldbetrag und eine Playstation. Täterhinweise liegen nicht vor. Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle. Quelle: Polizei