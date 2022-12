Veröffentlicht am 28. Dezember 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Neu im Haus Felsenkeller: Rückenfit – Bewegung – Stärkung – Gesundheit – ab dem 18. Januar.

Wer kennt es nicht oder hat es schon viel zu oft gehört: Man hat halt Rücken. Da kann abgeholfen werden! Bei dieser ruhigen, aber intensiven Gymnastik wird der Fokus auf die häufige „Problemzone“ Rücken gelegt: Wieder ein Ziehen im Rücken? Das Sitzen ist aufrecht auch wieder zu anstrengend? Bücken und schnelle Bewegungen laufen nicht mehr so rund? Dann sollte man etwas tun!

Verspannungen und einseitige, falsche oder zu wenig Bewegung sind oft ein Auslöser für die allzu bekannten Rückenschmerzen. In diesem Rückenfit – Kurs wird gezielt mit speziellen Übungen Rückenschmerzen vorgebeugt und die Fitness verbessert. Dabei wird für mehr Beweglichkeit, Mobilisation und eine stärkere Muskulatur in Rücken, Bauch und Gesäß gesorgt. Mit einem Mix aus Wirbelsäulengymnastik, Yogaelementen und speziellen Übungen sorgen wir für einen gesunden und starken Rücken. Die Übungen sind sowohl für den Kurs als auch zum Nachmachen zu Hause geeignet. Neulinge sind genauso willkommen wie Menschen mit Vorerfahrung. Ab dem 18.01., von 10 bis 11 Uhr, wird an acht Mittwochen trainiert. Die Gebühr beträgt 84 Euro. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.