Veröffentlicht am 28. Dezember 2022 von wwa

LINZ am RHEIN – Verbotenes Messer in Linz am Rhein sichergestellt

Im Zuge einer Verkehrskontrolle am späten Dienstagabend, 27. Dezember 2022, fanden Beamte der Polizeiinspektion in Linz ein verbotenes Messer bei dem 61-jährigen Fahrzeugführer aus Rheinbrohl. Die Beamten stellten das Messer sicher und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein, das von der Waffenbehörde der Kreisverwaltung Neuwied weiter geahndet wird. Quelle: Polizei