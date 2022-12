Veröffentlicht am 28. Dezember 2022 von wwa

LINZ am RHEIN – Fahrzeugführer ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Drogen in Linz am Rhein

Dienstagabend, 27. Dezember 2022, führten Beamte der Polizei Linz am Rhein Verkehrskontrollen auf der B 42 im Bereich Linz durch. Gegen 00:05 Uhr erfolgte die Kontrolle eines 43jährigen Fahrzeugführers aus Linz. Es wurde festgestellt, dass er nicht nur ohne gültige Fahrerlaubnis und mit abgelaufenem TÜV seinen Renault geführt hat, sondern auch noch unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Ihn erwartet nun ein Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren. Quelle: Polizei