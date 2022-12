Veröffentlicht am 28. Dezember 2022 von wwa

MÜLHEIM-KÄRLICH – A 48 – Verkehrsunfall auf der A 48, bei Mülheim-Kärlich

Dienstagnachmittag, 27. Dezember 2022, gegen 16:48 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer bei der Polizeiautobahnstation Montabaur einen schweren Verkehrsunfall auf der A 48 in Fahrtrichtung Trier. Kurz vor der Anschlussstelle -Koblenz Nord- soll sich ein PKW nach Kollision mit einem anderen PKW überschlagen haben. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 82jähriger Fahrzeugführer aus Koblenz beim Fahrstreifenwechsel den anderen PKW übersehen hatte. Durch die Kollision verlor der 53jährige Fahrer aus dem Westerwald die Kontrolle über seinen PKW und wurde in Richtung Betonschutzwand abgewiesen. Durch die Kollision mit der Schutzwand hob der PKW ab und überschlug sich. Die beiden Insassen wurden dabei leicht verletzt und wurden vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Die Richtungsfahrbahn Trier war für die Dauer der Unfallaufnahme circa eine Stunde gesperrt. Die Staulänge betrug zeitweise bis zu fünf Kilometer. Die Gesamtschadenshöhe wird von der Polizei auf circa 20.000 Euro geschätzt. Quelle: Polizei