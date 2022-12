Veröffentlicht am 27. Dezember 2022 von wwa

DAUFENBACH – Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr in Dürrholz im Ortsteil Daufenbach

In der Nacht auf den zweiten Weihnachtstag, 26. Dezember 2022, gegen 01:53 Uhr meldete eine Zeugin der Polizei Straßenhaus, dass im Bereich der Ringstraße / Industriestraße in Dürrholz, Ortsteil Daufenbach mehrere Gullideckel herausgehoben worden seien. Die eingesetzten Beamten konnten vor Ort keine Verursacher mehr feststellen. Alle Gullideckel wurden wieder ordnungsgemäß eingesetzt. Die Polizei Straßenhaus ermittelt nun wegen „Gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr“. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei