Veröffentlicht am 27. Dezember 2022 von wwa

MUDERSBACH – Versuchter Tageswohnungseinbruch in Mudersbach

Unbekannte Täter drangen am Montag, 26. Dezember 2022, nach Aufhebeln eines Fensters im Erdgeschoss in ein Wohnhaus im Eichhornweg ein. Die Räumlichkeiten wurden aufgesucht, aber offensichtlich nichts entwendet. Mehrere Zimmertüren wurden geöffnet. Gegen 17:45 Uhr kamen die Wohnungsinhaber zurück und hatten wahrscheinlich die Täter bei der Annäherung bei der weiteren Tatausführung gestört. Eine Zeugin hatte in dem fraglichen Zeitraum drei Personen im Alter zwischen 20 bis 25 Jahren gesehen. Alle drei Personen waren dunkel gekleidet und trugen ein Basecap. Sie unterhielten sich in einer osteuropäischen Sprache. Die Personen konnten unerkannt entkommen.

Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle. Quelle: Polizei